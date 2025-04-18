Харків (адресу не вказано)
Доступно в 265 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
462,25
Економія при броні: -65,66 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
462,40
Економія при броні: -63,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
470,10
Економія при броні: -48,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
445,20 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
459,68
Економія при броні: -64,48 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
478,70
Економія при броні: -72,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
445,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма