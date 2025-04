Альфарекін (INN ― інтерферон альфа) ― лікарський препарат, який містить у якості діючої речовини інтерферон альфа-2b рекомбінантний людини. Він синтезується клітинами кишкової палички за допомогою фагозалежної генно-інженерної біотехнології та є ідентичним людському. Випускається препарат у вигляді ліофілізованого порошку для приготування розчину для ін’єкцій, супозиторіїв ректальних.

Історична довідка

Інтерферони (ІФН) типу I були відкриті у 1957 г. А. Айзексом (A. Isaacs) та Дж. Лінденманном (J. Lindenmann), які повідомили, що клітини, інфіковані інактивованим вірусом, вивільняють розчинний фактор, що виявляє противірусну дію (Isaacs A., Lindenmann J., 1957). У подальшому стало зрозуміло, що ІФН є одним з ключових цитокінів імунної відповіді (Tomasello E. еt al., 2014).

Властивості та механізм дії

ІФН типу I здатні впливати практично на всі клітини організму. Дія ІФН типу I поширюється не лише на вроджений імунітет, але й майже на всі аспекти клітинного та гуморального адаптивного імунітету.

При екзогенному введенні ІФН у якості лікарського засобу дорослим мишам було зафіксовано, що він виявляє сильний протипухлинний ефект (Gresser L., 2007). Існує величезний досвід його клінічного застосування для лікування багатьох видів раку, у тому числі деяких гематологічних пухлин та солідних пухлин (Antonelli et al., 2015). За останні декілька років було продемонстровано, що ІФН I типу відіграють важливу роль у системі імунологічного нагляду, прискореному відторгненні імуногенної пухлини та попередженні розповсюдження пухлинних клітин (метастазів) (Diamond M.S. et al., 2011; Fuertes M.B. et al., 2011). Більше того, було встановлено, що ІФН підвищують ефективність класичного протипухлинного лікування, такого як променева терапія, хіміотерапія та терапія на основі моноклональних антитіл (Burnette B.C. et al., 2011; Schiavoni G. et al., 2011; Stagg J. et al., 2011).

Таким чином, Альфарекін завдяки своїм імуномодулювальним, противірусним та протипухлинним властивостям має широкий спектр показань до застосування

Клінічне застосування інтерферону альфа-2b рекомбінантного людини

Інфікування вірусом гепатиту С у 80% випадків призводить до хронічного носійства цього вірусу, тому на даний час ним уражено більше ніж 170 млн осіб у всьому світі (Mohd Hanafiah К. et al., 2013). У близько 20% інфікованих, як наслідок, розвивається цироз печінки або гепатоцелюлярна карцинома, що призводить до летального кінця (Cortez K.J., Kottilil S., 2013). Позитивний результат лікування гепатиту С називають стійкою вірусологічною відповіддю. Остання асоціюється зі зниженням смертності від цирозу та гепатоцелюлярної карциноми. На сьогодні гепатит С є найбільш частою причиною потреби в пересадці печінки у США та Західній Європі (Cortez K.J., Kottilil S., 2013).

У період 1998–2001 рр. було вивчено вплив тепарії інтерфероном альфа-2b на хронічне носійство цього вірусу. Рівні РНК вірусу гепатиту С (HCV) у сироватці крові вимірювали до, під час та після завершення 4-тижневого курсу терапії та через 24 тиж після його завершення. Середній вік 44 пацієнтів (25 жінок, 19 чоловіків) становив 36 років. 9 інфікувалися гепатитом С внаслідок в/в вживання наркотичних речовин, 14 — у результаті уколу голкою інфікованого шприца, 7 — при проведенні медичних маніпуляцій та 10 — при статевому контакті з інфікованим партнером; у 4 пацієнтів не вдалося визначити спосіб зараження. Середній час від зараження до перших ознак або симптомів гепатиту становив 54 дні, а середній час від моменту зараження до початку терапії — 89 днів. До кінця терапії у 43 пацієнтів (98%) у сироватці крові було виявлено невизначні рівні РНК HCV та нормальні показники АлАТ. Рівні РНК HCV стали невизначеними у середньому через 3,2 тиж лікування. Терапія добре переносилася більшістю пацієнтів, 1 хворий припинив терапію через 12 тиж у зв’язку з виникненням побічних ефектів. Відповідно до отриманих даних дійшли висновку, що лікування гострого гепатиту С інтерфероном альфа-2b попереджає хронізацію процесу (Jaeckel E. et al., 2001).

За даними деяких авторів, лише 15–20% пацієнтів із хронічним гепатитом С мають стійку вірусологічну відповідь на монотерапію інтерфероном (визначається як відсутність РНК HCV у сироватці крові через 24 тиж після завершення лікування). У дослідженні, у якому взяли участь 912 хворих, було проведено порівняння ефективності та безпеки монотерапії рекомбінантним інтерфероном альфа-2b та його комбінації з рибавірином у терапії пацієнтів із хронічним гепатитом С. Відповідно до отриманих результатів ефективність монотерапії була нижчою. При цьому комбінована терапія протягом 24 тиж є менш ефективною (відсутність РНК вірусу у сироватці крові відмічали у 31% пацієнтів), ніж протягом 48 тиж (ефективна у 38% хворих). Для порівняння, монотерапія інтерфероном альфа-2b протягом 24 тиж була ефективною у 6% учасників, а тривалістю 48 тиж ― відповідно у 13%. Покращення, виходячи з результатів гістології, частіше відмічали у пацієнтів, яких лікували з використанням комбінованої терапії протягом 24 тиж (57% учасників) або 48 тиж (61%), ніж у тих, хто отримував лише інтерферон протягом 24 тиж (44%) або 48 тиж (41%). Також було відмічено, що при лікуванні поєднано з рибавірином слід застосовувати більш низькі дози інтерферону альфа-2b (McHutchison J.G., 1998).

Важливо зазначити, що при лікуванні інтерферонами пацієнтів із хронічним гепатитом С можуть відмічати побічні реакції з боку психіки. Так, була проведена проспективна оцінка частоти, спектру та ступеня психіатричних симптомів у хворих (n=104), що отримували терапію інтерфероном альфа. 1-ша група (n=84) отримувала інтерферон альфа-2b у дозі 3–5 млн МО 3 р/тиж протягом періоду до 12 міс, а 2-га група (контрольна) (n=20) не отримувала лікування. Вираженість депресії та тривоги оцінювалася за допомогою Госпітальної шкали депресії та тривоги (The Hospital Anxiety and Depression Scale ― HADS) у діапазоні 0–21 бал за кожним із двох розділів, а оцінку ворожості/гніву оцінювали відповідно до опитувальника вираженості психопатологічної симптоматики (переглянутий перелік симптомів — 90). У 1-й групі було виявлено значне підвищення показників депресії, гніву та ворожості. Сукупна частота клінічно значущих емоційних розладів (депресія, неспокій або гнів/ворожість) під час терапії інтерфероном альфа становила 57,7% порівняно з 22,5% до терапії. Однак терапію інтерфероном альфа довелося припинити передчасно у 8,3% пацієнтів у зв’язку з розвитком психіатричних симптомів, які не піддавалися корекції. Через високу частоту та ступінь вираженості психіатричних симптомів при терапії інтерфероном альфа рекомендується ретельне спостереження за станом пацієнтів, що отримують дану терапію, стосовно можливих змін настрою та розвитку патологічних симптомів з боку психіки (Kraus M.R. еt al., 2003). У дослідженні in vivo, проведеному на кроликах, продемонстровано, що інтравітреальне введення інтерферону альфа-2b ефективне у лікуванні індукованого ендотоксином увеїту (Afarid M. et al., 2016).

Деякі новоутворення, у тому числі Т-клітинні лімфоми шкіри, мієломна хвороба, саркома Капоші можуть успішно лікуватися за допомогою інтерферонів, при їх введенні системно або топічно у пухлину. Останнім часом інтерферон альфа також застосовується у терапії базально-клітинного раку (БКР). У дослідженні за участю 140 пацієнтів із БКР, які отримували внутрішньоочеревинні ін’єкції рекомбінантного інтерферону альфа-2b у дозі 1,5–3 (6) млн МО 3 р/тиждень протягом 4–8 тиж, були отримані наступні результати. Повна відповідь (регрес пухлини) була досягнута у 94 пацієнтів (67,1%), часткова відповідь — у 33 пацієнтів (23,6%), у 13 пацієнтів (9,3%) пухлина виявилася нечутливою до проведеного курсу лікування. Побічні ефекти включали лихоманку, головний біль, втому, нудоту; їх купірували за допомогою додаткового прийому парацетамолу. Жоден із пацієнтів не припинив терапію через побічні явища. Протягом періоду спостереження (12–54 міс, у середньому 36 міс) у пацієнтів не зафіксовані рецидиви БКР. Виходячи із вищесказаного, можна припустити, що інтерферон альфа-2b може бути альтернативою у терапії БКР (Chimenti S. et al., 1995)

Однак при вивченні економічної складової такого лікування було зроблено висновок, що інтерферон альфа-2b є ефективним, проте дороговартісним способом лікування БКР. У той же час цей метод терапії дозволяє досягнути позитивних результатів терапії у сферах, де важливим є косметичний результат та мають місце поширені ураження (Shiell A., 1994).

Два основних підтипи меланоми включають меланому шкіри та меланому слизових оболонок. Було встановлено, що високі дози інтерферону альфа-2b є ефективними при лікуванні меланоми шкіри. Було проведено дослідження з метою проаналізувати терапевтичний ефект високих доз інтерферону альфа-2b для пацієнтів із меланомою слизової оболонки порожнини рота, які раніше проходили хіміотерапію (кількість пацієнтів 117). Загальна виживаність та виживаність без рецидиву порівнювали між пацієнтами, які отримували хіміотерапію з/без включення до схеми лікування високої дози інтерферону. У результаті в групі, що отримувала додатково препарат інтерферону альфа-2b, було зафіксовано більш високий показник виживаності без рецидиву порівняно з контрольною групою. Однак загальна виживаність не мала суттєвих відмінностей між двома групами, за винятком хворих зі стадією IVa, у яких загальна виживаність збільшилося на 20 міс. Побічні реакції, що відмічали у хворих під час терапії, включали грипоподібний синдром, порушення з боку ШКТ, мієлосупресію та гепатотоксичність. Побічні реакції переважно були виражені незначною мірою та мали зворотний характер. Таким чином, включення до схеми лікування пацієнтів із резерцованою меланомою слизової оболонки порожнини рота високих доз інтерферону альфа-2b може бути ефективним (Wang R. et al., 2015).

Гігантські гемангіоми становлять серйозну терапевтичну проблему через їх розміри та можливі ускладнення. Інтерферон альфа-2b успішно застосовується для лікування гемангіом, що загрожують життю, можливо, завдяки його антиангіогенній активності. Інтерферон альфа-2b є одним із варіантів лікування пацієнтів із гігантськими гемангіомами, стійкими до стероїдів, наявність яких є загрозою для життя пацієнта. У дослідженні продемонстрована ефективність такого лікування при тимчасових і незначних побічних реакціях, які не потребували припинення лікування (Tamayo L. et al., 1997).

Інтерферон альфа-2b завдяки своїм антиангіогенним властивостям також може застосовуватися для лікування гемангіом орбіти та повік, стійких до терапії стероїдами. Також відмічено, що ефективність тим вища, чим у більш ранньому віці пацієнта розпочата терапія захворювання. У цілому клінічне дослідження, у якому взяли участь 15 пацієнтів, продемонструвало, що лікування інтерфероном альфа-2b зумовило виражений регрес гемангіом при хорошій переносимості препарату та відсутності серйозних побічних реакцій (Hastings M.M. еt al., 1997).

Висновки

Інтерферон альфа-2b, що міститься у препараті Альфарекін, зв’язується із специфічними рецепторами клітин організму і таким чином запускає каскад специфічних реакцій, що призводять до пригнічення реплікації вірусів, підвищення цитотоксичної активності лімфоцитів, фагоцитозу макрофагами, пригнічення проліферації пухлинних клітин. Виходячи з цього, Альфарекін застосовується у лікуванні гострих інфекцій, як вірусних, так і бактеріальних, у тому числі ГРВІ, герпетичної інфекції, хронічного урогенітального хламідіозу, септичних станів. Особливе місце він займає у лікуванні гепатитів В і С, попередженні хронізації гострого гепатиту С. Препарат широко застосовується в онкології, наприклад у терапії таких новоутворень, як меланома, саркома Капоші, папіломатоз гортані, мієломна хвороба, гемобластози. Застосовують Альфарекін і в неврологічній практиці при різноманітній патології нервової системи, у тому числі при розсіяному склерозі.