Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін’єкцій (Alfarecin lyophilisate for solution for injection)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1438,81
Економія при броні: -96,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1840,52
Економія при броні: -69,42 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1846,22
Економія при броні: -75,12 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1629,21
Економія при броні: -86,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1631,69
Економія при броні: -89,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1612,31
Економія при броні: -70,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1781,10
Економія при броні: -198,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1865,44
Економія при броні: -94,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1895,52
Економія при броні: -124,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1144,02
Економія при броні: -64,45 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1642,38
Економія при броні: -100,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1644,71
Економія при броні: -102,46 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1444,25
Економія при броні: -56,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1607,74
Економія при броні: -86,38 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА