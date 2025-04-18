Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін’єкцій (Alfarecin lyophilisate for solution for injection)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1128,08
Економія при броні: -43,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1605,37
Економія при броні: -67,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1557,80
Економія при броні: -31,50 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1458,05
Економія при броні: -70,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1607,99
Економія при броні: -69,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1867,22
Економія при броні: -96,12 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1847,28
Економія при броні: -76,18 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1904,42
Економія при броні: -131,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1557,80
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
3430,90
Економія при броні: -63,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1904,25
Економія при броні: -130,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА