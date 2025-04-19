Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін’єкцій (Alfarecin lyophilisate for solution for injection)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1603,01
Економія при броні: -100,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
809,02
Економія при броні: -37,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1630,91
Економія при броні: -88,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1637,91
Економія при броні: -96,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1600,40
Економія при броні: -79,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1609,02
Економія при броні: -77,71 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.7 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1562,71
Економія при броні: -81,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
5.0 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1594,55
Економія при броні: -92,11 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
5.2 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
634,44
Економія при броні: -41,42 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
5.8 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1339,28
Економія при броні: -55,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
6.1 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1532,39
Економія при броні: -60,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
2357,95
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
6.5 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1356,25
Економія при броні: -53,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
6.5 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
279,97
Економія при броні: -19,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1537,84
Економія при броні: -56,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА