Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін’єкцій (Alfarecin lyophilisate for solution for injection)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1383,18
Економія при броні: -90,67 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1545,24
Економія при броні: -83,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
3430,90
Економія при броні: -63,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1633,24
Економія при броні: -90,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
3430,90
Економія при броні: -63,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
3430,90
Економія при броні: -63,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
3087,81
Економія при броні: -57,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1914,80
Економія при броні: -113,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1551,88
Економія при броні: -89,23 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
1.8 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
3430,90
Економія при броні: -63,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
3430,90
Економія при броні: -63,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1422,04
Економія при броні: -98,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1430,58
Економія при броні: -97,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бабія, 14
3.3 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1629,98
Економія при броні: -87,73 грн