Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін’єкцій (Alfarecin lyophilisate for solution for injection)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1119,72
Економія при броні: -40,14 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1740,00
Економія при броні: -311,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1599,60
Економія при броні: -57,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1564,65
Економія при броні: -113,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1607,66
Економія при броні: -65,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1607,35
Економія при броні: -116,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1414,37
Економія при броні: -81,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1570,24
Економія при броні: -117,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1133,44
Економія при броні: -67,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1621,46
Економія при броні: -130,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1380,33
Економія при броні: -47,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1595,94
Економія при броні: -64,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
973,36
Економія при броні: -40,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1418,80
Економія при броні: -86,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1512,40
Економія при броні: -82,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1607,66
Економія при броні: -65,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1835,71
Економія при броні: -64,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
477,59
Економія при броні: -26,86 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1652,30
Економія при броні: -110,05 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Альфарекін® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000000 МО флакон №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1887,34
Економія при броні: -117,23 грн