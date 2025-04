фармакодинаміка. Еплеренон має відносну селективність у зв’язуванні з рекомбінантними рецепторами людини до мінералокортикоїдів порівняно з його взаємодією з рекомбінантними рецепторами людини до глюкокортикоїдів, прогестерону та андрогенів. Еплеренон перешкоджає зв’язуванню рецепторів з альдостероном — важливим гормоном ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС), що бере участь у регулюванні АТ та задіяний у патофізіологічних механізмах розвитку серцево-судинних захворювань.

Застосування еплеренону призводить до стійкого підвищення рівня реніну та альдостерону у сироватці крові, що збігається з пригніченням шляху негативного зворотного впливу альдостерону на секрецію реніну. Підвищення активності реніну у плазмі та рівнів альдостерону у крові, що виникають у результаті, не призводить до пригнічення дії еплеренону.

Наявні дані, що додавання еплеренону до стандартної схеми лікування у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (клас II–IV за класифікацією NYHA) призводить до очікуваного дозозалежного підвищення рівнів альдостерону. Аналогічно й інші дані підтверджують підвищення рівнів альдостерону та блокування рецепторів до мінералокортикоїдів.

Є інформація, що еплеренон знижує ризик летального наслідку переважно за рахунок зниження смертності внаслідок порушень з боку серцево-судинної системи. Відсутні дані щодо впливу еплеренону на ЧСС, тривалість комплексу QRS або інтервалів PR та Q–T.

Фармакокінетика

Поглинання та розподіл . Абсолютна біодоступність еплеренону невідома. C max препарату у плазмі крові досягається приблизно через 2 год. C max та AUC змінюються пропорційно дозі у діапазоні 10–100 мг та менш пропорційно при застосуванні доз >100 мг. Рівноважний стан настає протягом 2 днів від початку лікування. Їжа не впливає на абсорбцію препарату. Еплеренон зв’язується з білками плазми крові приблизно на 50% та головним чином зв’язується з α 1 -кислими глікопротеїнами. Уявний об’єм розподілу еплеренону у рівноважному стані розцінюють як такий, що дорівнює 50±7 л. Еплеренон не схильний до зв’язування з еритроцитами.

Метаболізм та виведення . Метаболізм еплеренону переважно здійснюється за рахунок ферменту CYP 3A4. У плазмі крові людини не виявлено жодних активних метаболітів еплеренону. Менше ніж 5% дози еплеренону виводиться з сечею і калом у незміненому вигляді. Після перорального прийому разової дози радіоактивно міченого препарату близько 32% дози виведено з організму з калом та близько 67% — з сечею. Т ½ еплеренону становить близько 3–5 год. Уявний кліренс з плазми крові становить близько 10 л/год.

Застосування в особливих групах пацієнтів

Вік, стать та раса. Значних відмінностей у фармакокінетиці еплеренону при прийомі в дозі 100 мг у чоловіків та жінок не виявлено. У пацієнтів літнього віку у рівноважному стані виявлено підвищення рівнів C max (22%) та AUC (45%) порівняно з більш молодими пацієнтами (18–45 років). У пацієнтів негроїдної раси у рівноважному стані C max нижча на 19%, а AUC — на 26% (див. ЗАСТОСУВАННЯ).

Ниркова недостатність. У пацієнтів з тяжкою формою ниркової недостатності AUC та C max у рівноважному стані підвищуються на 38 та 24% відповідно. У пацієнтів, які знаходилися на гемодіалізі, ці показники нижчі на 26 та 3% відповідно. Кореляції між кліренсом еплеренону в плазмі крові та кліренсом креатиніну не встановлено. Еплеренон не виводиться при гемодіалізі (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Печінкова недостатність. При застосуванні еплеренону в дозі 400 мг у пацієнтів з помірними ураженнями печінки (клас В за класифікацією Чайлда — П’ю) C max та AUC еплеренону у рівноважному стані підвищуються на 3,6 та 42% відповідно (див. ЗАСТОСУВАННЯ).

Серцева недостатність. У пацієнтів з серцевою недостатністю (класи II–IV за класифікацією NYHA) значення C max та AUC у рівноважному стані на 38 та 30% вищі, ніж у здорових добровольців відповідного віку, маси тіла та статі. Є дані, що кліренс еплеренону у пацієнтів з серцевою недостатністю не відрізняється від кліренсу цього препарату у здорових добровольців літнього віку.