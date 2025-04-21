Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
632,85
Економія при броні: -80,05 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
843,80
Економія при броні: -59,27 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
623,70
Економія при броні: -79,30 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
804,30
Економія при броні: -95,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
646,21
Економія при броні: -95,52 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
786,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
603,10
Економія при броні: -58,70 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
524,13
Економія при броні: -51,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
642,38
Економія при броні: -91,47 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
834,13
Економія при броні: -121,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
629,95
Економія при броні: -95,41 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
786,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
623,70
Економія при броні: -79,30 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
786,10
Економія при броні: -77,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
609,30
Економія при броні: -64,90 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
524,33
Економія при броні: -51,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
406,14
Економія при броні: -43,02 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
804,30
Економія при броні: -95,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
666,17
Економія при броні: -114,54 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
804,28
Економія при броні: -104,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
639,65
Економія при броні: -89,21 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
444,70
Економія при броні: -76,98 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
538,81
Економія при броні: -86,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
609,30
Економія при броні: -64,90 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
801,40
Економія при броні: -92,70 грн