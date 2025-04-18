Харків (адресу не вказано)
Доступно в 229 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
786,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
633,14
Економія при броні: -80,57 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
816,71
Економія при броні: -84,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
586,30
Економія при броні: -14,10 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
758,50
Економія при броні: -28,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
623,70
Економія при броні: -51,50 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
622,90
Економія при броні: -50,70 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
755,80
Економія при броні: -25,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
645,15
Економія при броні: -99,69 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
831,79
Економія при броні: -110,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
609,73
Економія при броні: -50,81 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
835,28
Економія при броні: -93,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
655,82
Економія при броні: -96,90 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
842,32
Економія при броні: -109,52 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум