Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
609,00
Економія при броні: -98,10 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
756,00
Економія при броні: -95,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
402,44
Економія при броні: -54,57 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
829,73
Економія при броні: -91,85 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
654,20
Економія при броні: -31,95 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
562,16
Економія при броні: -86,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
586,30
Економія при броні: -37,50 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
267,83
Економія при броні: -31,64 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
573,00
Економія при броні: -49,20 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
732,00
Економія при броні: -150,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
573,00
Економія при броні: -29,10 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
732,00
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
406,40
Економія при броні: -40,35 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
800,70
Економія при броні: -91,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
643,66
Економія при броні: -21,89 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
829,73
Економія при броні: -27,24 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
621,50
Економія при броні: -72,70 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
804,30
Економія при броні: -95,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
638,46
Економія при броні: -97,83 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
851,28
Економія при броні: -151,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
643,48
Економія при броні: -92,84 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
786,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
631,65
Економія при броні: -73,32 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
786,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
780,00
Економія при броні: -119,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
630,49
Економія при броні: -72,16 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
532,14
Економія при броні: -53,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
661,37
Економія при броні: -53,60 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
786,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
645,03
Економія при броні: -97,57 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум