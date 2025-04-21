Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
640,85
Економія при броні: -99,59 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
786,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
615,90
Економія при броні: -56,00 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
804,30
Економія при броні: -86,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
633,27
Економія при броні: -82,30 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
840,90
Економія при броні: -128,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
624,30
Економія при броні: -64,40 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
805,10
Економія при броні: -86,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
416,01
Економія при броні: -42,55 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
805,10
Економія при броні: -86,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
609,20
Економія при броні: -49,30 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
755,70
Економія при броні: -37,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
645,65
Економія при броні: -94,68 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
836,32
Економія при броні: -124,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
645,47
Економія при броні: -73,78 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
786,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
609,30
Економія при броні: -49,40 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
777,80
Економія при броні: -59,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
624,30
Економія при броні: -64,40 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
805,10
Економія при броні: -86,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
632,06
Економія при броні: -69,56 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
842,75
Економія при броні: -130,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
433,76
Економія при броні: -58,80 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
816,51
Економія при броні: -116,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
804,30
Економія при броні: -86,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
651,33
Економія при броні: -99,70 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
811,42
Економія при броні: -108,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
640,87
Економія при броні: -100,69 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
786,10 грн