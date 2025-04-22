Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
608,90
Економія при броні: -51,20 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
804,30
Економія при броні: -83,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
609,39
Економія при броні: -18,28 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
755,78
Економія при броні: -22,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
623,70
Економія при броні: -66,00 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
785,20
Економія при броні: -64,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
415,67
Економія при броні: -43,69 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
804,30
Економія при броні: -83,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
640,33
Економія при броні: -104,27 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
853,77
Економія при броні: -141,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
416,01
Економія при броні: -44,02 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
804,30
Економія при броні: -83,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
642,20
Економія при броні: -40,98 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
827,51
Економія при броні: -115,17 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
416,41
Економія при броні: -44,42 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
252,40
Економія при броні: -11,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
633,09
Економія при броні: -98,99 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
844,12
Економія при броні: -131,83 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
414,14
Економія при броні: -42,15 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
805,10
Економія при броні: -83,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
622,84
Економія при броні: -75,09 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
786,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
638,22
Економія при броні: -104,12 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
822,38
Економія при броні: -122,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
208,32
Економія при броні: -22,04 грн
Реніаль® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
805,10
Економія при броні: -83,90 грн