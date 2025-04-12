Так само, як і у випадку імунізації іншими вакцинами, введення вакцини ПРІОРИКСтм потрібно відкласти у осіб, хворих на гострі, тяжкі захворювання з лихоманкою. Проте наявність незначної інфекції не є протипоказанням для вакцинації.

Синкопе (непритомність) може виникнути під час або раніше будь-якої ін’єкційної вакцинації, як психогенна реакція на голку. Вакцинацію необхідно проводити тільки в положенні вакцинованого сидячи або лежачи, та залишаючи його в тому ж положенні (сидячи або лежачи) протягом 15 хвилин після вакцинації для попередження ризику його травматизації.

Пацієнтам з рідкісними спадковими проблемами такими, як непереносимість фруктози, необхідно проконсультуватися з лікарем, перш ніж бути щепленими вакциною ПРІОРИКСтм, оскільки вакцина містить сорбітол.

Перш ніж робити ін’єкцію, потрібно зачекати, доки з поверхні шкіри повністю випарується спирт або інші дезінфікуючі засоби, оскільки вони можуть призвести до інактивації ослаблених вірусів, які містяться у вакцині.

Обмеженого захисту від кору можна досягти за допомогою вакцинації, яка зроблена не пізніше, ніж через 72 години після того, як людина контактувала з хворим на кір.

Діти віком до 12 місяців можуть не реагувати відповідним чином на коровий компонент вакцини внаслідок можливої наявності материнських антитіл до кору. Це не повинно перешкоджати застосуванню вакцини маленьким дітям (віком до 12 місяців), оскільки вакцинація може бути показана в деяких ситуаціях, наприклад, у районах з високим ризиком захворювання. За подібних обставин слід передбачити повторну вакцинацію, коли дитині виповниться 12 місяців або у старшому віці.

Як і для всіх ін’єкційних вакцин, відповідна допомога та медичний нагляд завжди повинні бути легкодоступними у випадку виникнення рідкісних анафілактичних реакцій після введення вакцини. Тому пацієнти повинні бути під наглядом не менше 30 хвилин після вакцинації.

Коровий та паротитний компоненти вакцини отримують на клітинних культурах курячих ембріонів і тому можуть містити слідову кількість яєчного білка. Особи, які мають в анамнезі анафілактичну, анафілактоїдну або іншу реакцію негайного типу (наприклад, генералізована кропив’янка, набряк рота та глотки, утруднене дихання, гіпотензія або шок) після вживання яєць можуть мати підвищений ризик виникнення реакцій гіперчутливості негайного типу після вакцинації, хоча реакції такого типу виникають дуже рідко. Особам, у яких в минулому була анафілаксія після вживання яєць, вакцинацію слід проводити вкрай обережно, за наявності необхідних можливостей лікування анафілаксії, якщо така реакція виникне.

Вакцину ПРІОРИКСтм слід вводити з обережністю особам із наявністю в анамнезі або в сімейному анамнезі алергічних захворювань, або тим, у кого в анамнезі або в сімейному анамнезі спостерігалися судоми.

Не були документально зафіксовані випадки передачі вірусів кору та паротиту від вакцинованої особи до сприятливих осіб при контакті. Відомо про фарингеальні виділення вірусу краснухи в проміжку часу від 7-го до 28-го днів після вакцинації, з максимальним виділенням приблизно на 11-й день. Проте немає жодних доказів передачі цього вірусу, який виділяється, особам, що мали контакт з вакцинованим.

Обмежена кількість обстежених осіб одержувала ПРІОРИКСтм внутрішньом’язово. Була одержана адекватна імунна реакція для всіх трьох компонентів вакцини (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

ПРІОРИКСтм не можна вводити внутрішньосудинно.

Як і для інших вакцин, захисну імунну відповідь можна отримати не у всіх вакцинованих.

Повідомляли про випадки погіршення тромбоцитопенії та рецидиву тромбоцитопенії у осіб, які страждали на тромбоцитопенію, після застосування першої дози живої вакцини для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи. В таких випадках слід уважно оцінити співвідношення ризику та користі від вакцинації за допомогою вакцини ПРІОРИКСтм. Ці пацієнти повинні бути вакциновані з обережністю і з використанням підшкірного введення.

Існують обмежені дані про застосування вакцини ПРІОРИКСтм особам із ослабленим імунітетом, тому можливість проведення вакцинації слід розглядати з обережністю і тільки тоді, коли, на думку лікаря, користь від щеплення переважає можливі ризики (наприклад, пацієнти з безсимптомним перебігом ВІЛ-інфекції, дефіцитом субкласу IgG, вродженою нейтропенією, з хронічним гранулематозом та дефіцитом комплементу).

Особи з ослабленим імунітетом, що не мають протипоказань до цієї вакцинації (див. «Протипоказання»), можуть не отримати належної імунної відповіді, як і імунокомпетентні особи, тому у деяких із цих осіб можуть розвинутися кір, епідемічний паротит та краснуха, незважаючи на проведення відповідної вакцинації. Особи з ослабленим імунітетом повинні проходити ретельне обстеження на наявність ознак кору, епідемічного паротиту та краснухи.