Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
749,64
Економія при броні: -46,74 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
654,97
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
728,93
Економія при броні: -28,17 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
703,13
Економія при броні: -24,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
737,62
Економія при броні: -36,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
724,03
Економія при броні: -23,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
731,66
Економія при броні: -30,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
5.3 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
739,86
Економія при броні: -39,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
5.4 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
742,05
Економія при броні: -39,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 33-А
5.8 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
741,82
Економія при броні: -41,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 49
5.9 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
732,78
Економія при броні: -32,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.1 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
736,78
Економія при броні: -36,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
6.3 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
745,57
Економія при броні: -42,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
703,47
Економія при броні: -24,04 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
726,17
Економія при броні: -60,79 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109/1
12.9 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
743,32
Економія при броні: -40,42 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
11.5 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
715,06
Економія при броні: -44,90 грн
Жемчужина
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
11.8 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
17.6 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
658,32
Економія при броні: -35,92 грн