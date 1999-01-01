Київ
Протикорові вакцини
J07B D52
Комбінована жива атенуйована вакцина проти кору, епідемічного паротиту і краснухи
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07B
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B D
Протикорові вакцини
J07B D52
Комбінована жива атенуйована вакцина проти кору, епідемічного паротиту і краснухи
Сортування:
По популярності
Фільтр
Пріорикс™
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий з розчинником в шприце, + 2 голки №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
588,20
грн
в 107 аптеках
Знайти в аптеках
М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 1 доза флакон розчинник в шприці з 2-ма голками №1
MSD
від
608,20
грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
М-М-Рвакспро® вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 1 доза флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконах по 0,7 мл №1
MSD
від
614,30
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/п сусп. д/ін.
Пакування
фл.
фл. монодоз.
Виробник
MSD
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню