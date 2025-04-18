Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Харків
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
675,10
Економія при броні: -9,40 грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
726,41
Економія при броні: -24,29 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ландау Льва, 12
6.6 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
654,97
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
6.7 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
684,70
Економія при броні: -19,00 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
35.9 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
731,90
Економія при броні: -32,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 7
127.9 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
648,26
Економія при броні: -26,41 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
128.3 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
683,40
Економія при броні: -42,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
129.4 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
695,76
Економія при броні: -31,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
130.2 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
667,72
Економія при броні: -21,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Юрченка, 3
132.4 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
133.2 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
666,27
Економія при броні: -21,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 20-Б
133.4 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
646,20
Економія при броні: -5,70 грн