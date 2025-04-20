Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
685,05
Економія при броні: -35,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
713,67
Економія при броні: -31,67 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
700,38
Економія при броні: -32,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
678,52
Економія при броні: -34,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
663,93
Економія при броні: -41,48 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
3.6 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
699,71
Економія при броні: -23,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
725,14
Економія при броні: -70,43 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
684,01
Економія при броні: -34,82 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
649,51
Економія при броні: -27,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
7.1 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
643,47
Економія при броні: -21,42 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
673,79
Економія при броні: -33,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
682,57
Економія при броні: -42,02 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
8.1 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
662,77
Економія при броні: -41,99 грн