Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Миколаїв
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
701,65
Економія при броні: -54,07 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
746,69
Економія при броні: -43,79 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
62.9 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
682,23
Економія при броні: -40,19 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
75.4 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
86.9 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
93.0 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109/1
99.3 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
738,33
Економія при броні: -35,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
107.4 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
739,02
Економія при броні: -38,26 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
107.7 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
107.9 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
705,79
Економія при броні: -26,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
736,71
Економія при броні: -35,95 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
108.1 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
654,97
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
108.9 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
749,11
Економія при броні: -48,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
109.0 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
740,01
Економія при броні: -37,11 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
109.2 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
725,55
Економія при броні: -60,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
110.9 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
707,35
Економія при броні: -27,92 грн