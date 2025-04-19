Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Львів
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
0.3 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
654,97
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
675,10
Економія при броні: -20,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Франка Івана, 26
1.3 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
4.1 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Стрийська, 59
4.7 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
741,32
Економія при броні: -34,96 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
24.3 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 30-А
42.1 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9
64.8 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 62
91.7 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
93.0 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
111.1 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112-Д
111.1 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Тичини Павла, 65
112.9 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
683,40
Економія при броні: -31,10 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 24
113.2 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
675,10
Економія при броні: -22,80 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 17-А
113.4 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
662,60
Економія при броні: -10,30 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Миру, 90
113.6 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
652,80
Економія при броні: -5,69 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.6 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
113.9 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт