Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
670,96
Економія при броні: -27,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
704,10
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
670,03
Економія при броні: -25,69 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
683,38
Економія при броні: -40,38 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
652,30
Економія при броні: -47,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.7 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
684,80
Економія при броні: -42,76 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
683,38
Економія при броні: -65,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
667,05
Економія при броні: -50,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
680,86
Економія при броні: -37,03 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
8.4 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
718,35
Економія при броні: -28,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
10.0 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
675,81
Економія при броні: -33,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
665,15
Економія при броні: -23,11 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
10.8 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
683,38
Економія при броні: -42,38 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
61.0 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
720,43
Економія при броні: -73,49 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
62.3 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
62.4 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
62.6 км
Пріорикс™ ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 доза флакон монодозовий №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт