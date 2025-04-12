Гербіон® сироп ісландського моху (Herbion syrup of iceland moss)
Гербіон ® сироп ісландського моху інструкція із застосування
Лікарська форма
Сироп.
Слабо опалесціююча рідина від жовто-коричневого до коричневого кольору із специфічним запахом та смаком. Може спостерігатися незначний осад характерний для природних речовин.
Фармакотерапевтична група
Засоби, які пригнічують кашльовий рефлекс, окрім комбінацій з відхаркувальними засобами.
Код АТС R05D.
Препарат «Гербіон® сироп ісландського моху» містить густий екстракт ісландського моху, який чинить протикашльову, імуностимулюючу, антибактеріальну та протизапальну дії. Основними компонентами екстракту ісландського моху є слиз у формі розчинних у воді полісахаридів, в основному ліхеніну та ізоліхеніну, а також гіркі лишайникові кислоти. Полісахариди чинять обволікаючу дію на слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, утворюючи захисний шар, який чинить заспокійливий вплив на поверхню слизових оболонок, завдяки чому зменшується кашльовий рефлекс, спричинений зовнішніми подразниками, та пом'якшується сухий та подразливий кашель. Слиз також з'єднується з водою на поверхні слизової оболонки і таким чином чинить місцеву обволікаючу дію на подразнені та сухі слизові оболонки порожнини рота та горла.
Протипоказання
Підвищена чутливість до діючої речовини або будь-яких допоміжних речовин.
Спосіб застосування та дози
Перед застосуванням струсити флакон. Застосовують дорослим та дітям внутрішньо, використовуючи мірну ложку.
Дорослі та діти віком від 16 років: 15 мл сиропу 4 рази на добу (що відповідає 360 мг густого екстракту ісландського моху на добу).
Діти віком від 10 до 16 років: 10 мл сиропу 4 рази на добу (що відповідає 240 мг густого екстракту ісландського моху на добу).
Діти віком від 4 до 10 років: 5 мл сиропу 4 рази на добу (що відповідає 120 мг густого екстракту ісландського моху на добу).
Діти віком від 1 до 4 років: 2,5 мл сиропу 4 рази на добу (що відповідає 60 мг густого екстракту ісландського моху на добу).
Препарат Гербіон® сироп ісландського моху рекомендується запивати великою кількістю чаю або іншого теплого напою, але не раніше ніж через 20 хвилин після прийому препарату, оскільки препарат швидко видаляється із слизової оболонки порожнини рота та горла.
Тривалість лікування залежить від перебігу та тяжкості захворювання та визначається лікарем індивідуально. Після зникнення клінічних симптомів захворювання рекомендується приймати препарат ще декілька днів.
Передозування
Не слід приймати дози, що перевищують рекомендовані. Випадки передозування не спостерігалися.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не повідомлялося про вплив препарату «Гербіон® сироп ісландського моху» на дію інших препаратів. Жодних досліджень взаємодії проведено не було.
Термін придатності
2 роки.
Лікарський засіб повинен бути використаний протягом 3 місяців після першого відкриття флакону.
Умови зберігання
Зберігати в недоступному для дітей місці. Не охолоджувати.
Упаковка
По 150 мл сиропу у флаконі, по 1 флакону разом з мірною ложкою у картонній упаковці.
Категорія відпуску
Без рецепта.