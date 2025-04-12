Перед застосуванням струсити флакон. Застосовують дорослим та дітям внутрішньо, використовуючи мірну ложку.

Дорослі та діти віком від 16 років: 15 мл сиропу 4 рази на добу (що відповідає 360 мг густого екстракту ісландського моху на добу).

Діти віком від 10 до 16 років: 10 мл сиропу 4 рази на добу (що відповідає 240 мг густого екстракту ісландського моху на добу).

Діти віком від 4 до 10 років: 5 мл сиропу 4 рази на добу (що відповідає 120 мг густого екстракту ісландського моху на добу).

Діти віком від 1 до 4 років: 2,5 мл сиропу 4 рази на добу (що відповідає 60 мг густого екстракту ісландського моху на добу).

Препарат Гербіон® сироп ісландського моху рекомендується запивати великою кількістю чаю або іншого теплого напою, але не раніше ніж через 20 хвилин після прийому препарату, оскільки препарат швидко видаляється із слизової оболонки порожнини рота та горла.

Тривалість лікування залежить від перебігу та тяжкості захворювання та визначається лікарем індивідуально. Після зникнення клінічних симптомів захворювання рекомендується приймати препарат ще декілька днів.