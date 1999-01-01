Київ
Інші протикашльові засоби
R05D B30**

Інші препарати

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05DПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05D BІнші протикашльові засоби
R05D B30**Інші препарати
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Гербіон® сироп ісландського моху
Гербіон® сироп ісландського моху
Сироп 6 мг/мл флакон 150 мл з мірною ложкою №1
КРКА
від 229,10 грн
в 963 аптеках
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Ренгалін
Ренгалін
Таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
від 169,26 грн
в 790 аптеках
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