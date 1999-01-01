Київ
Інші протикашльові засоби
R05D B30**
Інші препарати
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05D
ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05D B
Інші протикашльові засоби
R05D B30**
Інші препарати
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Форма випуску
сироп
табл.
Дозування
6 мг/мл
Пакування
блістер
фл. 150 мл
Кількість штук в упаковці
1
20
Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
Матеріа Медика-Україна
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