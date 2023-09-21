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Активні речовини — “Ц”ЦЕТРАРІЯ ІСЛАНДСЬКА*& (CETRARIA ISLANDICA*&)

ЦЕТРАРІЯ ІСЛАНДСЬКА*& (CETRARIA ISLANDICA*&) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Гербіон® сироп ісландського моху сироп, 6 мг/мл, флакон, 150 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; КРКА
Гербіон® сироп ісландського моху Сироп, 6 мг/мл, флакон, 150 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 КРКА
В 1186 аптеках
від 187,06 грн
Ціни в аптеках
Ісла-Моос пастилки, 80 мг, № 30; Натурфарм
Ісла-Моос Пастилки, 80 мг, № 30 Натурфарм
В 1031 аптеці
від 171,25 грн
Ціни в аптеках
Ісла-Мінт пастилки, 100 мг, блістер, № 30; Натурфарм
Ісла-Мінт Пастилки, 100 мг, блістер, № 30 Натурфарм
В 328 аптеках
від 202,50 грн
Ціни в аптеках