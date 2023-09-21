Активні речовини — “Ц”ЦЕТРАРІЯ ІСЛАНДСЬКА*& (CETRARIA ISLANDICA*&) ЦЕТРАРІЯ ІСЛАНДСЬКА*& (CETRARIA ISLANDICA*&) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Гербіон® сироп ісландського моху Сироп, 6 мг/мл, флакон, 150 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 КРКА В 1186 аптеках від 187,06 грн Ціни в аптеках Ісла-Моос Пастилки, 80 мг, № 30 Натурфарм В 1031 аптеці від 171,25 грн Ціни в аптеках Ісла-Мінт Пастилки, 100 мг, блістер, № 30 Натурфарм В 328 аптеках від 202,50 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ЦЕТРАРІЯ ІСЛАНДСЬКА*&