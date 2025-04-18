Гербіон® сироп ісландського моху (Herbion syrup of iceland moss)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 413 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
268,76
Економія при броні: -24,17 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
285,14
Економія при броні: -26,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
309,70
Економія при броні: -36,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
296,60
Економія при броні: -23,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
279,78
Економія при броні: -30,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА