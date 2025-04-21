Гербіон® сироп ісландського моху (Herbion syrup of iceland moss)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
310,04
Економія при броні: -14,62 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
318,50
Економія при броні: -47,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
280,96
Економія при броні: -12,79 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
306,70
Економія при броні: -36,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
276,98
Економія при броні: -31,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
274,76
Економія при броні: -25,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
297,00
Економія при броні: -26,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
321,50
Економія при броні: -50,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
297,00
Економія при броні: -26,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
321,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
279,12
Економія при броні: -19,05 грн