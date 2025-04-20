Гербіон® сироп ісландського моху (Herbion syrup of iceland moss)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
304,60
Економія при броні: -39,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
276,65
Економія при броні: -40,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
276,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
287,28
Економія при броні: -26,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
274,70
Економія при броні: -38,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
270,89
Економія при броні: -33,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
283,23
Економія при броні: -36,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
306,20
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
266,83
Економія при броні: -20,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
280,75
Економія при броні: -33,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
297,00
Економія при броні: -31,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
277,24
Економія при броні: -52,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
287,75
Економія при броні: -40,66 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
302,50
Економія при броні: -37,30 грн