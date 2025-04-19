Гербіон® сироп ісландського моху (Herbion syrup of iceland moss)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 247 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
281,11
Економія при броні: -31,77 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
305,10
Економія при броні: -38,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
297,00
Економія при броні: -30,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
301,10
Економія при броні: -34,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
273,49
Економія при броні: -28,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
286,87
Економія при броні: -36,98 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
306,70
Економія при броні: -40,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
307,30
Економія при броні: -40,90 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
300,10
Економія при броні: -33,70 грн