Гербіон® сироп ісландського моху (Herbion syrup of iceland moss)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
292,00
Економія при броні: -43,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
307,00
Економія при броні: -73,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
271,42
Економія при броні: -23,85 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
285,20
Економія при броні: -25,12 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
306,80
Економія при броні: -39,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
276,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
276,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
304,80
Економія при броні: -37,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
276,35
Економія при броні: -8,57 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
290,60
Економія при броні: -23,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
290,10
Економія при броні: -30,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
272,52
Економія при броні: -42,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
272,78
Економія при броні: -27,43 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Гербіон® сироп ісландського моху сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
КРКА
319,00 грн