Закапувати препарат повинен тільки лікар!

Застосовувати тільки для інстиляцій у кон’юнктивальний мішок. Не використовувати для ін’єкцій. Лікарський засіб не слід застосовувати у домашніх умовах.

Застосовувати краплі тільки короткостроково. У зв’язку з тим, що оксибупрокаїн виявляє бактеріостатичний ефект, Беноксі не слід застосовувати перед відбором бактеріологічних мазків.

Пацієнт не повинен торкатися ока під час анестезії, оскільки це може спричинити пошкодження, що залишиться непоміченим через анестезію. Слід захищати анестезоване око від подразнювальних хімічних впливів, потрапляння пилу та бактеріальних інфекцій.

Препарат слід з обережністю застосовувати пацієнтам з дефіцитом псевдохолінестерази, міастенією, артеріальною гіпотонією, серцевими захворюваннями (серцева недостатність, аритмія) та хворим на епілепсією.

Застосовувати лікарський засіб особам, які мають в анамнезі брадикардію або алергічні прояви, слід дуже обережно, оскільки не можна виключити розвиток тяжкої брадикардії або анафілактичного шоку.

Неконтрольоване застосування будь-якого анестетика, навіть у низьких концентраціях, може призвести до пошкодження епітелію рогівки навіть після короткочасного застосування. Крім того, це пошкодження може залишитися непоміченим через анестезію. Пацієнтам з постійним болем слід призначити анальгетик системної дії. Навіть одноразове застосування призводить до появи на епітелії рогівки поверхневих ділянок ураження легкого ступеня. Повторне довготривале застосування підсилює пошкодження епітелію. Можуть з’явитися інфільтрація строми рогівки, а також токсичне її ураження, численні ерозії, які дуже погано загоюються (рецидивні ерозії рогівки), що призводить до стану, подібного до того, який спостерігається при нейропаралітичному кератиті.

Пацієнти, які носять контактні лінзи, повинні їх зняти перед застосуванням цього лікарського засобу і можуть одягти їх знову після того, як дія анестезії повністю закінчиться.

Системну адсорбцію препарату можна зменшити, якщо протягом хвилини після закапування натискати на слізний мішок, що знаходиться у внутрішньому куточку ока. Це перешкоджатиме проникненню крапель у носову порожнину через носослізний хід.