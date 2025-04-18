Харків (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
174,61
Економія при броні: -18,46 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
172,55
Економія при броні: -20,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма