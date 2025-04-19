Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 220 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
176,61
Економія при броні: -13,19 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
169,50
Економія при броні: -10,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
175,16
Економія при броні: -24,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
177,48
Економія при броні: -26,47 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
170,16
Економія при броні: -22,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
177,82
Економія при броні: -24,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
174,71
Економія при броні: -8,32 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
172,50
Економія при броні: -20,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
169,22
Економія при броні: -19,20 грн