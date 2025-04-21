Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
176,79
Економія при броні: -21,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
177,48
Економія при броні: -21,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
169,55
Економія при броні: -14,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
173,86
Економія при броні: -18,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
167,82
Економія при броні: -7,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
166,95
Економія при броні: -6,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн