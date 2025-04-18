Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 218 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
165,44
Економія при броні: -6,46 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
177,10
Економія при броні: -20,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
171,33
Економія при броні: -9,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
173,70
Економія при броні: -20,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма