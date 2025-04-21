Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
176,32
Економія при броні: -15,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
173,35
Економія при броні: -6,76 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
173,64
Економія при броні: -23,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
170,29
Економія при броні: -19,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
170,90
Економія при броні: -19,79 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
179,36
Економія при броні: -23,19 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
180,76
Економія при броні: -24,59 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Беноксі краплі очні 0.4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
168,20 грн