Київ
Місцеві анестетики
S01H A02

Оксибупрокаїн

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01HМІСЦЕВІ АНЕСТЕТИКИ
S01H AМісцеві анестетики
S01H A02Оксибупрокаїн
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Беноксі
Беноксі
Краплі очні 0,4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
від 103,27 грн
в 706 аптеках
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Інокаін
Інокаін
Краплі очні 0,4 % флакон-крапельниця 5 мл в пачці №1
Сентісс Фарма
Немає в наявності
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