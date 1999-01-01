Київ
Місцеві анестетики
S01H A02
Оксибупрокаїн
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01H
МІСЦЕВІ АНЕСТЕТИКИ
S01H A
Місцеві анестетики
S01H A02
Оксибупрокаїн
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Краплі очні 0,4 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
від
103,27
грн
в 706 аптеках
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Інокаін
Краплі очні 0,4 % флакон-крапельниця 5 мл в пачці №1
Сентісс Фарма
Немає в наявності
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Пакування
контейнер-крапельн. 10 мл
фл.-крапельн. 5 мл
Виробник
Sentiss Pharma
Unimed Pharma
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