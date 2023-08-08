ОКСИБУПРОКАЇН (OXYBUPROCAINUM) Діюча речовина
синтетичний місцевий анестетик, що належить до групи складних ефірів; сильнодіючий поверхневий анестетик, що має швидко наростаючий ефект та короткострокову місцевоанестезуючу дію (10-20 хв); потрапляючи у терапевтичних дозах в чутливі нервові закінчення призводить до оборотного блокування виникнення та передачі імпульсів і, таким чином, спричиняє тимчасову анестезію в місці введення; не впливає на ширину зіниці ока та здатність до акомодації; після закінчення місцевоанестезуючої дії чутливість зіниці повертається до початкового стану; іn vitro виявляє слабку антибактеріальну дію.
місцева короткотривала анестезія в офтальмології при видаленні сторонніх частинок з рогівки та кон’юктиви; проведенні очної тонометрії, гоніоскопії та інших діагностичних обстежень; підготовці до субкон’юнктивальних та ретробульбарних ін’єкцій.
місцево, для проведення тонометрії, гоніоскопії, діагностичного зіскоба закапують у кон’юнктивальний мішок по 1 крап.,поверхнева анестезія кон’юнктиви та рогівки настає ч/з 1 хв; довготривалу анестезію (до 1 год) забезпечує триразове закапування з інтервалом у 4-5 хв; видалення сторонніх тіл з поверхні рогівки, видалення халазіону (кісти мейбомієвої залози) - по 1 крап. з 90-секундним інтервалом (5- хвилинна анестезія); між послідовними закапуваннями препарату очі заплющити; перед проведенням субкон’юнктивальної або ретробульбарної ін’єкції: 3 рази по 1 крап. з інтервалом 5 хв.
підвищена чутливість до діючої речовини чи до будь-яких компонентів препарату, до інших місцевих анестетиків групи складних ефірів параамінобензойної кислоти чи до місцевих анестетиків групи амідів; виражена СН; АР; тиреотоксикоз; відкриті проникаючі рани ока; інфекція очей.
дискомфорт, печіння в оці, кератопатії (у т. ч. токсична кератопатія, некротизуюча виразкова кератопатія, післяоперативна кератопатія), кератити (у т. ч. токсичний, поверхневий дрібноплямистий, дисковидний, суперінфекційний грибковий (кандидозний), фібриноз райдужної оболонки, періорбітальний контактний дерматит (у т. ч. алергічний), пригнічення прекорніальної плівки (тільки для блакитних очей), зміна товщини рогівки, зниження чутливості рогівки, пряма цитотоксична дія на клітини рогівки (у т. ч. суттєве зниження споживання кисню епітелієм рогівки), помірне ураження рогівкового епітелію, зниження частоти спонтанного кліпання, спонтанні рухи очей, псевдопозитивні р-ції, відчуття поколювання, стромальна інфільтрація, утворення периферичних кілець на рогівці, виразки рогівки, зменшення стабільності слізної плівки, катаракта, фібринозний ірит, седація, сплутаність свідомості, збудження, ейфорія, дезорієнтація, непритомність, судоми, порушення слуху, зору або мови, парестезія, м’язові судоми, зупинка дихання, нудота, блювання, дисфагія, контакті АР (у т. ч. набряк Квінке), набряк рогівки, епітелію рогівки або строми, некроз рогівки або кон’юнктиви, перфорація або незворотне помутніння рогівки, ураження епітелію рогівки, уповільнення епітелізації рогівки, смугаста кератопатія, зморщування десцеметової оболонки ока, збільшення у розмірах ендотеліальних клітин, обмеження просвічування райдужки ока, помутніння оболонки ока, зниження щільності ендотеліальних клітин, позаклітинна меланосома, наступне зниження нормальної цитокінетичної та мітотичної активності у клітинах ока, бульозна кератопатія, хемоз, ангіоневротична оедема, пряма цитотоксична дія на клітини рогівки, зміна товщини рогівки, зниження чутливості рогівки, подразнення, знебарвлення м’яких контактних лінз, тяжка синусова брадикардія, кома, свербіж, гіперемія, набряк повік, контактна алергія, кропив’янка, анафілактичний шок.