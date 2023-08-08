дискомфорт, печіння в оці, кератопатії (у т. ч. токсична кератопатія, некротизуюча виразкова кератопатія, післяоперативна кератопатія), кератити (у т. ч. токсичний, поверхневий дрібноплямистий, дисковидний, суперінфекційний грибковий (кандидозний), фібриноз райдужної оболонки, періорбітальний контактний дерматит (у т. ч. алергічний), пригнічення прекорніальної плівки (тільки для блакитних очей), зміна товщини рогівки, зниження чутливості рогівки, пряма цитотоксична дія на клітини рогівки (у т. ч. суттєве зниження споживання кисню епітелієм рогівки), помірне ураження рогівкового епітелію, зниження частоти спонтанного кліпання, спонтанні рухи очей, псевдопозитивні р-ції, відчуття поколювання, стромальна інфільтрація, утворення периферичних кілець на рогівці, виразки рогівки, зменшення стабільності слізної плівки, катаракта, фібринозний ірит, седація, сплутаність свідомості, збудження, ейфорія, дезорієнтація, непритомність, судоми, порушення слуху, зору або мови, парестезія, м’язові судоми, зупинка дихання, нудота, блювання, дисфагія, контакті АР (у т. ч. набряк Квінке), набряк рогівки, епітелію рогівки або строми, некроз рогівки або кон’юнктиви, перфорація або незворотне помутніння рогівки, ураження епітелію рогівки, уповільнення епітелізації рогівки, смугаста кератопатія, зморщування десцеметової оболонки ока, збільшення у розмірах ендотеліальних клітин, обмеження просвічування райдужки ока, помутніння оболонки ока, зниження щільності ендотеліальних клітин, позаклітинна меланосома, наступне зниження нормальної цитокінетичної та мітотичної активності у клітинах ока, бульозна кератопатія, хемоз, ангіоневротична оедема, пряма цитотоксична дія на клітини рогівки, зміна товщини рогівки, зниження чутливості рогівки, подразнення, знебарвлення м’яких контактних лінз, тяжка синусова брадикардія, кома, свербіж, гіперемія, набряк повік, контактна алергія, кропив’янка, анафілактичний шок.