Фармакодинаміка.

Біброкатол — це сполука вісмуту з антисептичними та в'яжучими властивостями, яка також здатна інгібувати секреторні функції слизових оболонок та сприяти загоєнню ран. Механізм його дії зумовлений структурою біброкатолу, який є фенольним похідним тетрабромпірокатехіну та вісмуту гідроксиду.

На слизових оболонках та ранах біброкатол спричиняє осадження білків та стягування поверхневих тканинних шарів. Це призводить до утворення захисного шару, що запобігає проникненню патогенних мікроорганізмів. Такий в'яжучий ефект спричиняє неспецифічне інгібування запалення та секреторних функцій.

Фармакокінетика.

Біброкатол майже не розчиняється у воді і тому не проникає у внутрішньоочну рідину. Таким чином, його застосування в офтальмології обмежується місцевим лікуванням неспецифічних подразнень та запалень, а також лікуванням ран зовнішніх оболонок ока.

Після місцевого застосування на оці помітної системної абсорбції біброкатолу не відбувається.