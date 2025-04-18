Київ (адресу не вказано)
Доступно в 382 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
413,40
Економія при броні: -35,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
398,40
Економія при броні: -20,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
439,12
Економія при броні: -66,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
396,33
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
413,24
Економія при броні: -40,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
399,70
Економія при броні: -21,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
431,11
Економія при броні: -90,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
412,87
Економія при броні: -73,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
406,20
Економія при броні: -14,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
417,12
Економія при броні: -56,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
416,19
Економія при броні: -52,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
408,64
Економія при броні: -48,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
378,74
Економія при броні: -18,36 грн