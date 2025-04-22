Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
407,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
407,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
407,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
440,69
Економія при броні: -63,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
407,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
407,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
407,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
418,91
Економія при броні: -42,18 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
404,10
Економія при броні: -20,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
407,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
421,24
Економія при броні: -44,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
407,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
415,16
Економія при броні: -38,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
407,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
407,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
431,02
Економія при броні: -25,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
407,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм