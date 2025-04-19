Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
418,00
Економія при броні: -65,97 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
423,34
Економія при броні: -71,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
401,10
Економія при броні: -39,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
422,93
Економія при броні: -70,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
422,37
Економія при броні: -69,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
415,44
Економія при броні: -62,87 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
421,77
Економія при броні: -55,32 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
443,12
Економія при броні: -42,27 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
411,29
Економія при броні: -47,07 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
419,98
Економія при броні: -18,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
422,06
Економія при броні: -21,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
414,46
Економія при броні: -65,34 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
416,68
Економія при броні: -67,56 грн