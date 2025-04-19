Львів (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
422,73
Економія при броні: -67,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
398,40
Економія при броні: -39,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
418,66
Економія при броні: -61,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
398,40
Економія при броні: -39,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
399,70
Економія при броні: -40,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
403,20
Економія при броні: -44,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
399,00
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
396,30
Економія при броні: -37,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
400,20
Економія при броні: -41,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
398,40
Економія при броні: -39,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
422,10
Економія при броні: -68,56 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм