під час лікування не можна користуватися контактними лінзами.

Застосування в період вагітності або годування груддю. Оскільки клінічних даних про застосування біброкатола в період вагітності і грудного вигодовування немає, призначення очної мазі бібракатола в цей час можливо лише після ретельної оцінки співвідношення користі і ризику такого застосування.

Вплив на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Завдяки жирній консистенції відразу після застосування препарат може короткочасно вплинути на гостроту зору і, відповідно, на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з механізмами.