БІБРОКАТОЛ (BIBROCATHOL) Діюча речовина
біброкатол — це з’єднання вісмуту з антисептичними і в’яжучими властивостями, яке також здатне пригнічувати секреторні функції слизових оболонок і сприяти загоєнню ран. Механізм його дії обумовлений будовою біброкатола, яке є фенольним похідним тетрабромпірокатехину і вісмуту гідроксиду.
На слизових оболонках і ранах біброкатол викликає осадження білків і стягування поверхневих шарів тканин. Даний процес є причиною утворення захисного шару, що запобігає проникненню патогенної мікрофлори. Зазначений в’яжучий ефект викликає неспецифічне пригнічення запалення і секреторних функцій.
неспецифічне роздратування зовнішніх оболонок ока неінфекційного генезу, хронічні запалення краю повіку (хронічний блефарит), свіжі неінфіковані рани рогівки.
смужку мазі довжиною 0,5 см закладають в кон’юнктивальний мішок або наносять на уражене повіко 3-5 разів на добу. Доза для дорослих і дітей старше 6 років однакова. Біброкатол слід застосовувати до зникнення симптомів. Зазвичай тривалість лікування не повинна перевищувати 14 днів.
гіперчутливість до бібракатолу.
з боку імунної системи — поодинокі випадки алергічних реакцій та подразнення очей, які супроводжуються набряком, болем і свербінням в очах, гіперемііей, набряком обличчя, приливами крові до обличчя; контактний дерматит.
під час лікування не можна користуватися контактними лінзами.
Застосування в період вагітності або годування груддю. Оскільки клінічних даних про застосування біброкатола в період вагітності і грудного вигодовування немає, призначення очної мазі бібракатола в цей час можливо лише після ретельної оцінки співвідношення користі і ризику такого застосування.
Вплив на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Завдяки жирній консистенції відразу після застосування препарат може короткочасно вплинути на гостроту зору і, відповідно, на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з механізмами.
спеціальних досліджень лікарських взаємодій бібракатола не проводилося.
При одночасному застосуванні з іншими очними краплями або мазями слід витримувати як мінімум 15-хвилинний інтервал між нанесеннями. Біброкатол слід наносити в останню чергу.
після топічного застосування не варто очікувати системної дії препарату через вкрай низького ступеня проникнення бібракатола у внутрішню камеру ока.