Харків (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
414,65
Економія при броні: -13,91 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
408,01
Економія при броні: -21,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
389,78
Економія при броні: -48,97 грн