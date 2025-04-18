Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
427,77
Економія при броні: -26,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
406,36
Економія при броні: -15,01 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
423,55
Економія при броні: -71,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
415,15
Економія при броні: -13,69 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
402,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
420,40
Економія при броні: -19,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
416,24
Економія при броні: -22,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
422,13
Економія при броні: -84,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Посиформін мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм