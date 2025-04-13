препарат приймати внутрішньо.

Лікування. 1 таблетку тримати у роті до її повного розсмоктування. Дорослим і дітям віком від 12 років призначати по 1 таблетці 4–6 разів на добу, дітям віком 6–12 років — по 1 таблетці 3–4 рази на добу, дітям віком 3–6 років — по ½ таблетки 2–4 рази на добу.

Тривалість застосування — від 3 діб до 3 тиж залежно від нозологічної форми захворювання.

При грипі —̶ не менше 3 діб; при парагрипі, РС-вірусних, аденовірусних інфекціях, ангінах з перебігом на тлі гострих респіраторних вірусних захворювань (комплексна терапія) та інших ГРВІ — не менше 5 діб.

При вітряній віспі, оперізувальному лишаю, герпесвірусній і ЦМВ-інфекції тривалість застосування залежить від тяжкості процесу і становить при легких формах захворювання 3–10 днів. При тяжких і рецидивуючих формах захворювання мінімальний курс лікування — 2–3 тиж. Доцільні повторні курси лікування.

Для профілактики у період спалаху грипу препарат приймати відповідно до вікових дозувань від 3 днів до 3 тиж.