Еребра® (Erebra)
Еребра інструкція із застосування
Склад
Діюча речовина: гіпораміну екстракту сухого (обліпихи крушиноподібної листя екстракту сухого, Hippophae rhamnoides L.), (6,5:1), екстрагент етанол — 70%) з вмістом суми танінів у перерахуванні на казуаринін і абсолютно суху речовину 60%); 1 таблетка містить гіпораміну екстракту сухого 20 мг.
Допоміжні речовини: сахароза, какао-порошок (какао-боби порошок), ванілін, натрію кармелоза, кальцію стеарат.
Гіпорамін екстракт сухий -
Фармакологічні властивості
Гіпорамін —̶ сухий очищений екстракт з листя обліпихи крушиноподібної (Hippophaе rhamnoides L.), ̶ являє собою поліфенольний комплекс галоелаготанінів, біологічно активними компонентами якого є гідролізовані таніни, які мають спільні структурні елементи у вигляді глюкозогалольного і гексагідроксифенольного залишків.
Гіпорамін виявляє високу противірусну активність відносно різних штамів вірусів грипу А і В, аденовірусів, параміксовірусів, вірусів простого герпесу, оперізувального лишаю, цитомегаловірусу (ЦМВ), респіраторно-синцитіального вірусу (РС-вірусу). Інгібуючий ефект препарату на репродукцію вірусів проявляється на ранніх етапах їх розвитку. Одним із механізмів дії препарату є інгібуючий ефект на вірусну нейрамінідазу. Гіпорамін індукує продукування інтерферону в клітинах крові in vitro і підвищує вміст інтерферону в крові хворих. Препарат in vitro чинить також помірну антимікробну дію відносно грампозитивних (Staphylococcus aureus) і грамнегативних бактерій (Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa), туберкульозних мікобактерій (Mycobacterium tuberculosis), кандиди (Candida albicans) і деяких міцеліальних грибів (Microsporum canis).
Показання Еребра
як лікувально-профілактичний засіб при грипі (А і В), парагрипі, РС-вірусній, аденовірусній та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях; ангінах з перебігом на тлі гострих респіраторних вірусних захворювань (комплексна терапія); при гострих і рецидивуючих формах простого герпесу екстрагенітальної і генітальної локалізації, при оперізувальному лишаю, вітряній віспі та ЦМВ-інфекції.
Застосування Еребра
препарат приймати внутрішньо.
Лікування. 1 таблетку тримати у роті до її повного розсмоктування. Дорослим і дітям віком від 12 років призначати по 1 таблетці 4–6 разів на добу, дітям віком 6–12 років — по 1 таблетці 3–4 рази на добу, дітям віком 3–6 років — по ½ таблетки 2–4 рази на добу.
Тривалість застосування — від 3 діб до 3 тиж залежно від нозологічної форми захворювання.
При грипі —̶ не менше 3 діб; при парагрипі, РС-вірусних, аденовірусних інфекціях, ангінах з перебігом на тлі гострих респіраторних вірусних захворювань (комплексна терапія) та інших ГРВІ — не менше 5 діб.
При вітряній віспі, оперізувальному лишаю, герпесвірусній і ЦМВ-інфекції тривалість застосування залежить від тяжкості процесу і становить при легких формах захворювання 3–10 днів. При тяжких і рецидивуючих формах захворювання мінімальний курс лікування — 2–3 тиж. Доцільні повторні курси лікування.
Для профілактики у період спалаху грипу препарат приймати відповідно до вікових дозувань від 3 днів до 3 тиж.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів препарату. Дефіцит сахарази/ізомальтази, непереносимість фруктози, глюкозо-галактозна мальабсорбція.
Побічна дія
можливі алергічні реакції. При прояві будь-яких небажаних реакцій необхідно припинити лікування та проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
необхідно призначати на найбільш ранніх термінах захворювання.
З обережністю застосовувати при цукровому діабеті. 1 таблетка препарату містить 0,5539 г вуглеводів, що відповідає 0,046 ХО. Хворим на цукровий діабет приймати препарат лише після консультації з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Безпека та ефективність не встановлені, тому не слід застосовувати препарат у період вагітності.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.
Діти. Препарат застосовувати у дітей віком від 3 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
можливе застосування препарату у поєднанні з іншими лікарськими засобами (антимікробні засоби, синтетичні противірусні засоби, засоби для симптоматичної терапії).
Передозування
дотепер випадків передозування препарату не зареєстровано.
При тривалому застосуванні у дозах, які перевищують зазначені в інструкції, можливе підвищення згортання крові. Лікування симптоматичне.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.