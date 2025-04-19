Львів (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
124,58
Економія при броні: -12,92 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
276,50
Економія при броні: -71,80 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
276,50
Економія при броні: -71,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
246,14
Економія при броні: -32,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
245,98
Економія при броні: -25,45 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20
Економія при броні: -65,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
138,25
Економія при броні: -35,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
276,70
Економія при броні: -72,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
279,30
Економія при броні: -74,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
276,50
Економія при броні: -71,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
242,35
Економія при броні: -26,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
138,35
Економія при броні: -36,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
279,50
Економія при броні: -74,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20 грн