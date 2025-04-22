Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
276,70
Економія при броні: -76,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
295,92
Економія при броні: -8,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,10
Економія при броні: -70,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
248,48
Економія при броні: -30,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
279,50
Економія при броні: -79,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
286,28
Економія при броні: -17,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
278,10
Економія при броні: -78,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
241,48
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20
Економія при броні: -70,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
237,57
Економія при броні: -26,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
249,57
Економія при броні: -28,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
239,32
Економія при броні: -28,46 грн