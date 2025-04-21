Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
242,03
Економія при броні: -23,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,10
Економія при броні: -68,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
245,75
Економія при броні: -27,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
273,00
Економія при броні: -71,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,10
Економія при броні: -68,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
243,41
Економія при броні: -25,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
238,03
Економія при броні: -19,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
273,00
Економія при броні: -71,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
276,70
Економія при броні: -74,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
245,28
Економія при броні: -26,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
244,02
Економія при броні: -25,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
248,70
Економія при броні: -22,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20 грн