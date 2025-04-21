Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
276,50
Економія при броні: -78,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
243,50
Економія при броні: -19,34 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
279,50
Економія при броні: -81,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
251,20
Економія при броні: -32,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
248,64
Економія при броні: -30,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
251,86
Економія при броні: -17,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
250,25
Економія при броні: -28,68 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
252,21
Економія при броні: -30,64 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
246,47
Економія при броні: -11,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20 грн